Peut-on vraiment se passer de Facebook une seule journée?

Près de quinze ans après sa création, Facebook continue de régner sur le monde des réseaux sociaux. Mais les jeunes s’en lassent de plus en plus au profit d’Instagram, de Snapchat, TikTok... et d'autres.

Êtes-vous capable de vous passer de Facebook pendant une seule petite journée? C'est le défi lancé tous les 28 février, depuis 2011, aux internautes, à l'occasion de la journée mondiale sans Facebook . Pour les initiateurs de cet événement - publié sur Facebook... -, l'objectif de cette action est de "lutter contre l' addiction à la cyberdépendance , de protester contre l 'intrusion des publicités qui se font passer pour de l'information et de r appeler à Facebook qu'il ne serait rien sans ses utilisateurs ". Mais, plus sérieusement, les personnes à l'origine de cette journée mondiale insistent sur la sécurité nécessaire de la plateforme internet qui est perméable à des attaques ou autres pillages d'informations .

En décembre 2019, le réseau social comptait 2,5 milliards d'utilisateurs mensuels dans le monde et environ 7,5 millions en Belgique. Facebook est devenu un empire du réseau social. Il détient certaines des applications gratuites les plus populaires au monde. Parmi elles: Messenger et Instagram, rachetée en 2012 pour un milliard de dollars. Ou encore WhatsApp, la plus grosse acquisition de l'histoire de Facebook avec 22 milliards de dollars déboursés en 2014, qui compte désormais plus de deux milliards d'utilisateurs.