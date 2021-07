GBL joue la carte des jeux mobiles avec Voodoo

Longtemps restée l'une des plus discrètes des pépites tricolores , Voodoo signe une troisième opération particulièrement parlante en quatre ans. En effet, après avoir levé 200 millions de dollars auprès de Goldman Sachs en 2018, puis avoir vu débarquer au capital le géant chinois de l'internet Tencent en 2020, le développeur et éditeur français de jeux mobiles accueille désormais GBL à son bord.

Et le patron du holding d'ajouter: "Voodoo est idéalement positionné au carrefour de multiples tendances structurelles, alignées avec les priorités stratégiques de GBL, en ce compris le numérique, l'expérience consommateur et le divertissement."

Et pour cause, fondée en 2013, la société fait aujourd'hui figure de leader mondial dans les jeux mobiles dits "hypercasual" – soit faciles à créer, faciles à jouer (dans les transports en commun, à la toilette…) –, forte de plus de 5 milliards de téléchargements pour 300 millions d'utilisateurs actifs par mois. L'entreprise est connue notamment pour être à l'origine de titres comme Helix Jump et Aquapark, téléchargés respectivement 600 et 300 millions de fois environ.