Stromae sur TF1, entre coup de génie marketing et coup de canif à la déontologie

En répondant en chanson à une question de la présentatrice du 20h de TF1, Stromae a plus que fait le job pour la promotion de son nouvel album dans une mise en scène inédite.

"Coup de génie", "magistral", "grandiose", "émouvant"... Les qualificatifs dithyrambiques ont inondé les réseaux sociaux à l’issue de la prestation de Stromae sur le plateau du JT de TF1 dimanche 9 janvier. Sorti de son mutisme après sept ans à soigner son burn-out et à s’occuper de ses proches, le chanteur belge y répondait aux questions de la présentatrice Anne-Claire Coudray peu avant l’arrivée de son nouvel album dans les bacs et sur les plateformes.

Ce genre de promo est monnaie courante pour les artistes stars. Et même si on peut trouver la méthode discutable dans les émissions d’information, c’est un peu devenu la loi du genre. Soit. Mais quand, après sept minutes d’entretien classique, l’artiste répond à une question sensible sur son mal-être et sa solitude en entamant "L’Enfer", une de ses nouvelles chansons, un certain malaise a saisi plus d’un téléspectateur.

Car il y avait dans cette séquence une vraie mise en scène, avec mouvements de caméras, face caméra, un accompagnement musical (il n’a pas chanté a capella). Bref, une préparation en amont, une séquence tout sauf improvisée, loin de l’exercice journalistique "classique". Un beau coup pour TF1 - ce "vieux" média qui a, en quelque sorte, piégé les réseaux sociaux, en attirant à sa grand-messe du 20 heures l’artiste francophone le plus hype du moment (sorry, Angèle…) - et pour Stromae qui a ainsi "lancé" ce qui devrait être un des titres phares de son nouvel album.

"Les seuls à encore s'inquiéter de la confusion entre information et promotion sont les professionnels des médias." Jean-Jacques Jespers Président sortant du Conseil de déontologie journalistique

"Casser les codes du JT"

Cela donne l’impression que tout est marketing, même les émotions les plus intimes. En sacrifiant à la dictature de "l'infotainment", TF1 a-t-il franchi la ligne blanche de la déontologie? Car après tout, c’est une journaliste qui lui a posé des questions et non pas un "simple" animateur passeur de plats. Chez TF1, on ne semble y voir aucun problème. Sur LCI, la chaîne d'infos du groupe TF1, Cyril Auffret, le rédacteur en chef du 20 heures, a expliqué le lendemain que les détails de cette interview avaient été discutés il y a plus d'un mois avec le chanteur et son équipe. "Ils nous ont fait part de leur envie de casser un peu les codes du JT et d'interpréter un titre dans notre édition. On a été très flattés. Nous avons ensuite discuté pour voir quel était le meilleur moyen de le faire", a-t-il expliqué, pointant les belles audiences de la séquence suivie par 7,2 millions de téléspectateurs et les 5,5 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux. Bref business as usal.