Adrien Roose (Cowboy): "Faire un crowdfunding, c'est se mettre à nu sur la place publique"

Après avoir clôturé une campagne de financement participatif record avec 4,2 millions d’euros levés auprès de plus de 3.000 personnes, la start-up Cowboy se tourne vers ses objectifs de ventes ambitieux. Entre les leçons des expériences passées et l’expansion internationale de la start-up bruxelloise, entretien avec son CEO et fondateur Adrien Roose.

Cowboy a clôturé une campagne de financement qui a surpris par son montant final et son nombre de participants. Pourquoi avez-vous réalisé cette campagne au lieu d’une levée de fonds classique?

Le crowdfunding, on y réfléchissait depuis longtemps. À la base, j’étais sceptique parce qu’au niveau du capital, on n’avait pas spécialement besoin de ça et puis c’est une opération extrêmement publique. Ça fait peur, parce qu’il faut dévoiler sa stratégie, ses chiffres internes, beaucoup d’informations sensibles. Faire un crowdfunding, c’est se mettre à nu sur la place publique. Et puis surtout, si c’est un échec, ce sera très visible. Mais il y a quelques mois, on s’est dit que c’était enfin le bon moment parce qu’on venait d’ouvrir 8 pays supplémentaires. C’était le moment idéal pour fédérer notre communauté et l’emmener plus loin que ce statut de simples clients pour devenir des investisseurs.

Avez-vous été dépassés par l’engouement de la campagne?

On a été dépassé et positivement surpris. L’engouement, les montants levés, le nombre d’investisseurs (plus de 3.000, NDLR) et le montant global qui approche les 4,2 millions d’euros. Au même titre qu’une entreprise cotée en bourse doit informer ses actionnaires, cette démarche du crowdfunding nous impose maintenant une rigueur extrême alors qu’on est encore une jeune société privée. J’ai envie de croire que les gens n’ont pas investi uniquement pour des raisons financières, mais aussi, car ils aiment le produit et croient dans la mission qu’on s’est donné de repenser les villes et changer la mobilité urbaine.

L’objectif, c’est d’arriver à 1 million de vélos vendus en 2025. Adrien Roose CEO de Cowboy

Où en est l’internationalisation de Cowboy?

Cela se passe très bien pour l’instant. Deux tiers de nos ventes proviennent de l’étranger depuis cet été. On a une super progression en Allemagne, aux Pays-Bas et en France et l’Angleterre commence à démarrer. L’objectif, c’est d’arriver à 1 million de vélos vendus en 2025. Je n’ai par contre pas encore le luxe d’avoir des équipes dans chaque pays qui pourraient affiner notre marketing de façon locale. J’ai déjà vécu le fait de créer une boite et de la faire grandir avec des bureaux un peu partout, ici je vois les avantages d’avoir tout le monde sous le même toit.

C’est une leçon retenue de l’expérience Take Eat Easy?

Ce n’est pas vraiment une leçon, c’est juste que les business sont différents. C’était imposé par la structure du business de Take Eat Easy qui était ultra local. Ici nos activités clés, ce sont du design et de la technologie avec effectivement des activités commerciales, mais qui peuvent dans une grande majorité, en tout cas dans un premier temps, être pilotées depuis Bruxelles. Take Eat Easy, ça a été mon école, c’est là que j’ai tout appris. Et ça, sur tous les sujets liés de près ou de loin à la création d’une entreprise.

Est-ce que vous auriez pu lancer Cowboy il y a 5 ans?

Je pense que non. Je n’avais pas suffisamment d’expérience et ce que nous faisons est extrêmement dur. Il faut en permanence recruter des gens, chercher des fonds, trouver des fournisseurs, créer une marque. Il y a 5 ans, je n’aurais pas eu assez de maturité et d’expérience pour lancer Cowboy.

Quelles sont les ambitions pour les prochaines années avec Cowboy? Une nouvelle levée de fonds se prépare?

Comme toutes les entreprises en forte croissance, il y a toujours des enjeux de financement et on y travaille. On vient d’ouvrir les plus gros marchés cet été. Il faut savoir que l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France, c’est 80% du marché des vélos électriques en Europe. On est focalisé sur ces quatre marchés et la réalité, c’est qu’on a seulement quelques mois d’historique commercial, donc tout est à faire. Dans les 2-3 prochaines années, notre focus il est là. Il faut se faire connaître, convaincre et réussir à créer une position de leader de marché sur le vélo électrique urbain.

Quel regard portez-vous sur l’écosystème des start-ups belges après avoir connu ses débuts il y a 8 ans en participant aux premiers ateliers dédiés aux start-ups en Belgique?

On ne sera jamais Paris, par exemple. Cela évolue bien avec des beaux succès, mais ce n'est pas réaliste de croire qu’on peut atteindre un tel niveau en termes de scène start-up. Il ne faut pas essayer de répliquer bêtement ce qui se fait ailleurs parce que ça ne marchera pas. Il faut miser sur les forces de notre écosystème. En fait, ce qui m’attriste en Belgique, c’est de voir que dans un pays aussi petit on a un écosystème wallon, un écosystème bruxellois et un écosystème flamand. C’est complètement ridicule. Est-ce que c’est utopique de penser qu’on pourrait fédérer les trois dans un seul et même écosystème ? Je n’ai pas la réponse.