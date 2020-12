Avec raisonnabilité des fonds tu lèveras

Plus de 7 millions levés en quatre ans. Si les fondateurs de Kazidomi ont bien une qualité, c’est celle de savoir vendre leur projet à des investisseurs. Un peu trop? Il ne faut pas être un expert du secteur pour arriver à la conclusion que quatre tours de table bouclés en autant d’années, c’est beaucoup. Entre toutes les démarches à remplir pour mener de telles opérations, on peut même se demander comment les patrons trouvent du temps pour mettre les mains dans le cambouis de l’activité quotidienne.

Quand on pose la question à certains investisseurs, une fois le classique "chaque entreprise est différente et à analyser au cas par cas" posé, on reconnaît qu’enchaîner les levées de fonds avec moins de 18 mois d’écart semble un rythme un peu trop effréné. Le cas de Kazidomi est d’ailleurs déjà scellé. En cas de plantage royal, à l’autopsie, on retiendra à coup sûr les millions brûlés comme cause du décès. Si la société passe dans le vert, on applaudira le risque pris.