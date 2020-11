Bruxelles, capitale de la cybersécurité ? Un choix à assumer

À la clef, c’est un budget d’installation de 2,8 milliards d’euros et une promesse de 80 emplois à l’horizon 2023. Ce n'est pas négligeable. Là où cette candidature est réellement intéressante, c’est au niveau de la thématique. La Belgique et encore plus Bruxelles n’ont jamais réussi à faire des choix stratégiques clairs en matière numérique. Si le mirage de la smart city réapparaît à chaque législature régionale, il n’a jamais été clairement défini quel serait l’atout numérique majeur de la capitale de l’Europe. Dans quoi voulons-nous exceller ?

Une stratégie claire pour exceller

Faire avancer le dossier 5G

Mais comment Bruxelles peut-elle prétendre à accueillir le siège européen de la cybersécurité quand elle n’arrive toujours pas à déployer la 5G sur son territoire et que les enchères pour les fréquences au niveau national ne seront pas accordées avant l’année prochaine ? C’est clairement un point noir dans la candidature belge et bruxelloise. Pour autant, cela pourrait faire avancer le dossier 5G .

Voyons le côté positif , si la Belgique et Bruxelles sont choisies, il deviendra impensable de ne pas avoir la 5G, au moins dans la capitale, au risque d’être la risée européenne. Cela pourrait donc faire accélérer le dossier. On ne va pas s'en plaindre.

Cette candidature est donc bien plus importante qu’il n’y paraît et pourrait avoir des conséquences beaucoup plus importantes que les emplois directs et le symbole si, et seulement si, elle est faite avec ambition et vision. Si par malheur Bruxelles n’est pas retenue, espérons tout de même que l’ambition restera.