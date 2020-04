Compliment lève des fonds pour ses cures personnalisées

Preuve que la crise n’a pas stoppé l’élan de certaines start-up, Compliment, qui personnalise les cures de compléments alimentaires, annonce une levée de fonds de 700.000€.

Manque d’énergie ou d’immunité? Stress? Fatigue? William Detry et Victor Boels (ex-Sharemypark) pensent avoir la solution. Des doses quotidiennes de compléments alimentaires savamment étudiées en fonction du profil du client et livrées chaque mois sur le pas de sa porte. La start-up a déjà vendu 10.000 cures et compte plus de 1.000 abonnés actifs pour le moment.

"Il est quasi impossible en tant que consommateur de s’y retrouver dans le marché des compléments et de connaître la qualité des produits." Gilles Gernaey Ancien président de Foodsup (Fédération belge du complément alimentaire)

Compliment vient de réaliser un tour de table 100% belge composé de 4Ventures, Nicolas Debray (Semetis/Hakacia), HI Invest (Alexis le Hodey), Jean-Guillaume Zurstrassen et Grégoire de Streel (Belcube) et a récolté 700.000 euros pour se développer à l’échelle européenne.

Un marché opaque

Face à un marché abondant et en croissance (+7% en 2019 en Belgique), inondé de faux labels, de pilules magiques aux mille vertus, Compliment veut faciliter le choix en sélectionnant des compléments de qualité adaptés. "Il est quasi impossible en tant que consommateur de s’y retrouver dans le marché des compléments et de connaître la qualité des produits", explique Gilles Gernaey, l’ancien président de Foodsup (Fédération belge du complément alimentaire) et qui conseille aujourd’hui la jeune pousse.

Pour éviter les mauvaises surprises, les abandons de cure et aussi pour ne pas perdre le lien avec ses clients, la start-up propose un accompagnement, via des consultations téléphoniques, avec son équipe de nutritionnistes.