D-AIM, le spécialiste du marketing intelligent, lève 10 millions d'euros

La société française, qui s’appelait encore il y a quelques mois Inbox, possède un accent belge avec un ancrage important chez nous depuis 2 ans. Après une première levée de fonds, il y a trois ans, la société lève 10 millions d'euros pour accélérer son développement international . Autour de la table, on retrouve Alliance Entreprendre (leader de l’opération) et SWEN Capital qui rejoignent Sofiouest, investisseur historique de l’entreprise, et Omnes Capita.

Commercialiser le produit phare à l’international

Cette levée vient accélérer la mise en marché du produit D-AIM qui entend révolutionner le marketing client. Commercialisé depuis janvier 2020, le produit phare de la société compte déjà plusieurs clients. Il s'agit d'un logiciel marketing basé sur l'intelligence artificielle et permet de diffuser le bon message, via le bon canal et à la bonne personne. Un grand classique du marketing client. "Nous avons réalisé un travail très important de R&D. Après 3 ans de réflexion, nous pouvons proposer un produit qui n’existe nulle part ailleurs. L’IA arrive au service de l’expérience client et permet de rebattre les cartes de l’hyper personnalisation", explique Stéphane Amarsy CEO de D-AIM.