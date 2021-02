Et si finalement le réseau social était le meilleur ami des médias?

Journalisme 2.0

La situation est presque irréaliste, mais s'explique. Le journaliste est un excellent pédagogue, prend le temps, tout en gérant habilement sa communauté et leurs commentaires. Indispensable. Tout comme la manière d'exploiter au mieux les possibilités de Twitch. Samuel Etienne a, enfin et surtout, l'intelligence d'arriver dans cet univers dans une posture assumée de complet débutant. Il doit tout apprendre. Samuel Etienne sourit de ses erreurs, de son amateurisme face à la technologie ou encore de ses post-its collés sur ses journaux. Il est pourtant probablement parvenu à faire ce que la presse n'a jamais complètement réussi: s'adapter aux codes d'un nouveau public et d'une plateforme créative plutôt que de tenter de forcer l'entrée de l'ancien monde de la presse dans un format 2.0. Son expérience, les premières tentatives du journal le Monde sur TikTok et Snapchat ou les vrais débats sur Discord montrent donc que la lune de miel entre médias et réseaux sociaux n'est peut-être pas si lointaine. Utilisées de cette façon, les nouvelles plateformes révèlent en tout cas ce qu'elles ont de mieux dans le ventre. Les revues de presse du journaliste rappellent aussi qu'on peut débattre de manière construite sur un réseau social. Et ça, on avait presque oublié.