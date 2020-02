La Wallonie cherche son second souffle digital

Cela fait maintenant plus d’un an que le paysage numérique wallon attend un cap, une vision à suivre. Il faut agir vite pour ne pas perdre les bénéfices de ce qui a été entrepris jusqu’ici.

Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient. On pointe régulièrement la Wallonie pour son retard en matière de digital, notamment par rapport à la Flandre. Pourtant, en 6 ans, une bonne partie du retard initial a été rattrapé, en grande partie grâce au plan Digital Wallonia. Mais depuis, c’est le silence radio ou presque. Observateurs attentifs des différents changements de titulaire de la responsabilité de l’essor digital de la région, les acteurs de terrain sont quelque peu dans l’inconnu et attendent - en vain pour l’instant - qu'une vision claire soit déterminée. Le nouveau capitaine digital de la Wallonie, Willy Borsus, a présenté brièvement ses priorités et ambitions en décembre dernier, mais on ne peut encore véritablement parler de stratégie ou de vision. On se contente pour l’instant "de poursuivre la stratégie Digital Wallonia".

La stratégie Digital Wallonia date de l’époque de Jean-Claude Marcourt, quand le mot start-up était complètement absent du vocabulaire politique.

Cette fameuse stratégie Digital Wallonia date de l’époque de Jean-Claude Marcourt, une époque où le mot start-up était complètement absent du vocabulaire politique. Idem pour la notion d’écosystème numérique, qui a été inspirée par des pays plus avancés en la matière comme le Canada. Créer un écosystème, cela veut dire rassembler les mondes de l’entreprise et de l’industrie, les universités et surtout les porteurs de projets dans une vision commune supportée dans ce cas-ci par les pouvoirs publics.

L’architecte de la stratégie wallonne en la matière, c’est Henri Monceau, alors chef cabinet de Jean-Claude Marcourt. Théoricien et homme de l’ombre, il a réfléchi pendant plusieurs mois avant de définir les contours de ce qui deviendra la feuille de route pendant 5 ans de l’écosystème numérique wallon. Appelée d'abord Creative Wallonia, elle s'est muée en Digital Wallonia par la suite. Cette stratégie en place depuis 2014 a réussi à poser les fondations de l’écosystème que nous connaissons aujourd’hui.

La Wallonie n’est toujours pas la Flandre et encore moins la French Tech de nos voisins français, mais elle n’est plus nulle part. La stratégie Digital Wallonia a ses défauts, elle a parfois été appliquée de façon anarchique et a donné lieu à des doublons de structures, mais il faut reconnaître qu’elle a permis de mettre la Wallonie sur la carte du digital et de mettre le pied à l’étrier d’une génération créative qui n’attendait qu’un coup de pouce pour se lancer.

Une fois les fondations posées, les structures d’accompagnement lancées, les erreurs constatées et les premiers succès récoltés, il ne faut pas stagner.

Et maintenant? Une fois les fondations posées, les structures d’accompagnement lancées, les erreurs constatées et les premiers succès récoltés, il ne faut pas stagner. Or, depuis plus d’un an, on poursuit, on attend, on change de gouvernement, on réfléchit, bref on ne décide pas. Pourtant, le paysage numérique wallon a besoin de décisions rapides et fortes pour savoir où il va. Premièrement au niveau budgétaire, où l’on parle d’un budget de 20 millions d’euros alloué à Digital Wallonia pour 2020, mais personne ne connaît encore la ventilation précise de ces fonds.

Deuxièmement, il faut réaliser un cadastre et une cartographie des structures d’accompagnement financées par les pouvoirs publics. Certaines se marchent sur les pieds et se font concurrence avec pour conséquence une lisibilité trop complexe pour le porteur de projet innovant.