La start-up Cowboy met 12 minutes pour lever 1,4 million d'euros

Ce mardi à 9 heures, Cowboy lançait sa très attendue campagne de financement participatif. Douze minutes plus tard, l'objectif fixé par la start-up bruxelloise a été atteint: 1,4 million d'euros ont été levés. Peu après 13 heures, la cagnotte flirtait avec les 2,6 millions d'euros avec près de 1.000 contributeurs à la clé. "C'est une énorme surprise. C'était la première fois que nous organisions une campagne de financement participatif et nous ne savions pas à quoi nous attendre", a expliqué le CEO Adrien Roose à l'agence Belga. "L'argent sera investi dans la recherche et le développement de nouveaux produits."

L'opération continue

Cowboy compte tripler ses ventes en 2020 . Avant l'action, la société avait déjà décroché des investissements de la part d'Index Ventures et de Hardware Club (un million de livres). La start-up a ensuite ouvert, mardi, sa participation aux 45.000 membres de sa communauté, avant d'inviter le grand public le jeudi 12 décembre à investir à partir de 20 euros et "l'accompagner dans la révolution pour la micromobilité".

L'entreprise a été fondée à Bruxelles en 2017 et, à ce jour, elle a récolté 13,2 millions d'euros auprès d'investisseurs internationaux pour lancer son premier modèle de vélo électrique connecté à l'automne 2018, avant de rapidement vendre la totalité de son stock en Belgique l'année dernière. En 2019, elle s'est implantée en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Autriche, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie et a déjà vendu plus de 5.000 vélos, quintuplant son chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier.