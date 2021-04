Petit exercice sociologique signé QVAX

Vilaines habitudes

Le lancement a aussi permis de réaliser un petit exercice sociologique et révéler quelques vilaines habitudes. La première: celle de cette triste faculté qu'a une technologie à influencer les comportements. Et évidemment, rarement dans le bon sens. À l'heure de s'inscrire, certains petits as de la technologie ont trouvé le moyen de contourner la file d'inscriptions. Bel exemple d'égoïsme. La faute sans doute à cet écran d'ordinateur à la pression sociale toute relative. Une barre de chargement, c'est forcément moins dissuasif qu'une foule de vrais humains expliquant que, non, on ne dépasse pas. Derrière un écran, certains se permettent ce qu'ils n'oseraient sans doute pas ailleurs. À noter que si on le voit pour l'égoïsme, on le constate aussi avec la misogynie, le racisme, l'homophobie et toute cette ribambelle de comportements qui sent fort le caniveau.