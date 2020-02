Quand votre smartphone se connecte à votre cerveau

"L'Europe doit avoir un espace technologique unique"

Où en est votre business model?

Le projet est financé sur fonds propres. Nous sommes deux, et on aurait pu tout perdre. Ce n’est pas une technologie progressive, c’est du tout ou rien mais les returns potentiels sont immenses. On a "dérisqué" énormément. Le portefeuille de brevets vaut largement plus que l’investissement de départ. Notre premier contrat a été signé avec SiFive, qui est une véritable niche. SiFive est une spin-off d’Intel, un intégrateur d’électroniques de très haut vol qui travaille sur des puces pour seulement trois ou quatre clients mondiaux: Samsung, Qualcomm, Intel… En outre, nous intégrons notre technologie dans des puces qui seront distribuées pour les grands producteurs. On est donc à la source de tout le système futur de l’internet des objets, de la téléphonie mobile, des infrastructures telles que les smart buildings, les smart cities, les infrastructures de santé, de transport, etc. On avance, on est dans des pourparlers avec de grands groupes dans ces domaines. Mais il faudra compter 5 ans pour arriver à la commercialisation.

Il faudra donc tout ce temps avant de voir un smartphone équipé de votre technologie?

Ça dépend à quel niveau. Pour l’intégration d’une appli, ça peut être rapide. L’intégration de la technologie dans une puce, on y est bientôt. L’intégration dans le système opérationnel, c’est une autre histoire parce que ça signifie qu’il faut pénétrer dans le cœur de la technologie d’Apple, de Samsung, etc. Pour l’anti-robot, c’est nettement plus rapide, car il faut simplement l’intégrer dans le codage du système de Facebook, Twitter, etc. Si ces entreprises sont d’accord, on peut développer le produit en 2 mois avec une équipe de 4 à 6 personnes.

Mais votre technologie "anti-robot" risque de mettre à terre un énorme pan de l’économie internet: la publicité en ligne. Ces entreprises ont-elles un intérêt à travailler avec vous?

Notre objectif n’est pas de tuer qui que ce soit. Bien sûr, lorsqu’on voit combien les clics envoyés par les robots génèrent de l’argent, notre système risque de les paralyser. Mais nous pouvons distinguer les bons et les mauvais robots. Ceux utilisés par les grandes entreprises sur Facebook, tout à fait légalement, nous pouvons les distinguer pour ne pas tuer le marché de la publicité. Un Unilever ou un Nestlé qui crée sa page Facebook, il envoie un numéro d’identification. Nous pouvons donc faire la différence. Ceci dit, il y a d’autres fournisseurs que Facebook qui ont compris que l’environnement dans lequel on évolue aujourd’hui ne peut plus durer. Ils nous parlent, je ne peux pas en dire plus.

Pourquoi avoir développé une technologie aussi prometteuse aux États-Unis?

En Europe, le problème c’est qu’on n’a pas la mentalité d’une "union" européenne. Elle est fort provinciale, tournée vers les nations alors qu’on vit dans un monde de 3 grands blocs en opposition, dont deux en concurrence pour la suprématie mondiale. L’approche américaine est beaucoup plus efficace et intégrée. Par exemple, aux États-Unis, vous avez deux entités. La Defense Advances Research Projects Agency (Darpa): 8 milliards de dollars par an, qui finance les projets les plus fous, c’est Intel, le GPS, etc. L’autre entité est MITER, 8.000 scientifiques et ingénieurs qui valident toutes les technologies civiles ou militaires qui peuvent être utilisées directement ou indirectement par le gouvernement américain, c’est une machine de guerre. En Europe, il n’y a ni Darpa ni de MITRE européenne. La Défense ne peut même plus compter sur le mastodonte britannique. Comme disait Kissinger: quel numéro de téléphone dois-je composer pour appeler l’Europe? Aujourd’hui plus que jamais, au sein de l’UE, on a besoin d’un espace technologique unique car l’intelligence artificielle va intégrer à terme tous les aspects de notre vie.