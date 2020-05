Seraphin lève 2 millions d'euros pour devenir le courtier digital de référence

Seraphin propose une solution digitale d’assurances pour les différents besoins des particuliers en numérisant des produits existants ou en créant ses propres produits en collaboration avec des acteurs du marché. Hugues Bocquet, directeur commercial nous explique l’ambition du projet: "Ce n’est que le début de l’aventure, chaque mois nous découvrons de nouveaux leviers de croissance, la première levée de fonds (en 2018, NDLR) nous a permis de confirmer notre business model. Avec cette deuxième augmentation de capital, nous nous donnons les moyens de répliquer nos succès sur l’ensemble de nos produits B2C, et d’accélérer notre développement."

L’insurTech Seraphin compte plus de 4.000 clients et ambitionne d'en convaincre 50.000 supplémentaires à moyen terme.

Une levée juste avant le confinement

Cette levée de fonds de 2 millions d’euros a été réalisée auprès d’investisseurs belges reconnus, notamment HI Invest (représenté par Alexis le Hodey) et Nicolas Debray (Hakacia Semetis) qui font leur entrée au conseil d’administration. Le tour de table suivi par les investisseurs historiques, notamment Be Angels, confirme la confiance des actionnaires de la première heure dans la start-up hébergée dans les bureaux du groupe IPM à Bruxelles.