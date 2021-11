Apple ou l'art de retourner sa veste au bon moment

Poussé dans le dos par ses actionnaires, Apple vient d'accepter de laisser ses clients réparer eux-mêmes leurs appareils Apple.

C'est une volte-face rare et inattendue qu'a proposée Apple cette semaine. Après avoir lutté pendant des années pour faire en sorte que ses iPhone et Mac ne soit pas réparables par ses utilisateurs ou des réparateurs indépendants, l'entreprise fondée par Steve Jobs a annoncé qu'elle mettrait bientôt à disposition du grand public les pièces et manuels de réparation de ses appareils. La nouvelle a de quoi surprendre car Apple s'est efforcé depuis des années de restreindre l'accès aux pièces, aux manuels et aux outils de diagnostic, de concevoir des produits volontairement difficiles à réparer et surtout de faire pression contre les lois consacrant le droit à la réparation des utilisateurs.

La pression des actionnaires aura été, semble-t-il, plus difficile à supporter que celle du grand public, car il n'aura pas fallu trois mois à Apple pour céder.

Le droit à la réparation

Apple, nouveau porte-drapeau du do-it-yourself? Pas si vite. Vous vous en doutez, Apple ne fait pas ça de gaieté de cœur. Cette annonce fait suite à des mois, voire des années pour certains, de pression constante et croissante de la part d'activistes et des régulateurs. Cette pression n'avait jusqu'ici jamais fait céder Apple, mais une résolution déposée par des actionnaires de la société en septembre a changé la donne. Cette dernière demandait à Apple de réévaluer sa position sur la réparation indépendante. La pression des actionnaires aura été, semble-t-il, plus difficile à supporter que celle du grand public, car il n'aura pas fallu trois mois à Apple pour céder. Aussitôt l'annonce faite, la résolution des actionnaires a été retirée. Régulièrement ignoré par les entreprises, ce type de résolution qualifiée d'environnementale aux États-Unis obtient maintenant un écho favorable, notamment depuis que 27 États américains envisagent des lois contraignantes concernant le droit à la réparation.

Une mauvaise nouvelle ou une opportunité commerciale?

Quand on est capable de vendre un chiffon nettoyant à 25 dollars, on ne va pas brader les pièces détachées de ses bijoux de famille.

Ce qui était jugé "trop dangereux" par Apple va donc arriver: les utilisateurs vont pouvoir eux-mêmes réparer leurs appareils. Mais Apple reste Apple et l'entreprise de Cupertino compte bien tirer profit de cette mauvaise nouvelle. On ne se refait pas. Quand on est capable de vendre un chiffon nettoyant à 25 dollars, on ne va pas brader les pièces détachées de ses bijoux de famille. D'ici peu sera mis en ligne le "Self Service Repair", qui va vendre à prix d'or aux clients Apple les pièces dont ils ont besoin. Les iPhone 12 et 13 sont les premiers concernés, les Mac arriveront ensuite. De quoi faire un peu passer la pommade chez Apple qui mise sur le fait que ses clients préféreront acheter les pièces authentiques et officielles.