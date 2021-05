Comment l'Ambient Computing redéfinit la voiture de demain

L'informatique ubiquitaire est la troisième ère de l'histoire de l'informatique après l'usage des ordinateurs centraux puis des PC. Une chronique de Simon Pierre-Breuls, fondateur et CEO d'Ariane Consulting.

Avec l'arrivée de l'OS Android Automotive, nous entrons peu à peu dans l'Ambient Computing. L'Ambient Computing ou l'informatique ubiquitaire est la troisième ère de l'histoire de l'informatique après l'usage des ordinateurs centraux puis des PC (Personal Computer). Cette troisième ère a recours pour le moment aux appareils mobiles et autres hautparleurs intelligents. Nous ne sommes qu'au début de cette nouvelle révolution et avec l'arrivée d'Android Automotive ce phénomène prendra un coup d'accélérateur. Vous souhaitez en savoir plus ? Alors, suivez-moi.

L'expérience de conduite va radicalement changer

La plupart du temps les constructeurs automobiles ont développé de leur côté des écrans et des systèmes d'infodivertissement plus ou moins abouti. Mais soyons honnêtes, l'expérience utilisateur (UX) proposée dans nos voitures n'a jamais atteint l'UX proposé par nos smartphones sous Androïd et ses nombreuses applications comme Google Maps, Waze, Google Search, ... Même avec Android Auto ou Apple Car Play, avouons que l'ergonomie n'est pas au rendez-vous. Il est souvent impossible d'afficher le GPS sur l'écran derrière le volant ou l'affichage tête-haute. Il est souvent difficile d’entrer correctement la destination sans devoir manipuler son téléphone, source d'insécurité lorsqu’on est au volant. La principale différence entre Android Automotive et Android Auto est que la version intégrée dédiée à l'automobile peut contrôler toutes les fonctions du véhicule telles que la climatisation, le chauffage, les sièges chauffants et les fonctions audio. De plus, avec Google Assistant, vous pouvez contrôler la plupart des fonctions du véhicule en utilisant uniquement votre voix, et c'est là, la réelle révolution.

Avec Android Automotive, votre voiture devient un autre appareil, similaire à votre téléphone. Vous pourrez personnaliser l'expérience de conduite en téléchargeant vos applications favorites sur les écrans de votre voiture. Vous pourrez analyser les paramètres à distance et comme tout sera synchronisé avec votre compte Google, changer de voiture ne vous demandera plus d'adaptation. L'expérience sera telle que nous choisirons les marques/modèles qui seront compatibles avec le système d'exploitation que nous aurons l'habitude d'utiliser.

L'Ambient Computing, une intelligence comme compagnon de route

Nous pouvons voir l'Ambient Computing comme une intelligence présente partout et à tout moment, c'est une ère de convergence où une large gamme d'appareils "intelligents" communiquent de manière non intrusive et presque invisible entres eux offrant, suite à l'analyse de nos faits et gestes et nos habitudes, une expérience jamais atteinte en anticipant nos demandes/attentes. Dans le cas des voitures équipées d'Android Automotive, celle-ci sera capable de vous prévenir de l'heure de départ pour votre rendez-vous en fonction du trafic, de préchauffer ou refroidir l'habitacle en fonction de la météo, de vérifier si la batterie sera suffisante pour arriver à votre rendez-vous et si pas, elle anticipera un arrêt dans une station de recharge et donc anticipera l'heure de départ pour arriver à votre rendez-vous à temps. Elle vous rappellera même l'anniversaire de vos proches et vous proposera de faire un arrêt chez le fleuriste ou le chocolatier. Bref, vous l'aurez compris, la voiture deviendra un vrai assistant personnel. Et tout cela sera contrôlé par la voix, car c'est le moyen de communication le plus naturel chez l'être humain.

Le smartphone sera bientôt relégué dans nos placards

Enfin pas tout de suite, mais on y arrivera plus vite qu’on ne le pense. Nous serons immergés dans la technologie et elle sera là pour nous aider sans devoir être caché derrière nos écrans. L'humain sera remis en avant plan, aidé pas la technologie omniprésente mais, qui sera intégrée dans notre environnement de tous les jours. En effet, nous n'aurons plus besoin de sortir notre smartphone pour répondre à une question ou nous donner une recette. Soit ce sera notre voiture qui y répondra, soit notre frigo intelligent.