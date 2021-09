Courez, vous êtes filmés !

Une opinion d'Alexandre Cassart, Avocat au barreau de Liège-Huy, spécialiste en droit des technologies et en droit du transport aérien.

Si vous avez été un des 18 878 joggeurs des 20 km de Bruxelles, vous avez sans doute envie de vous retrouver sur l’une ou l’autre photographie de ce sympathique évènement. Et ce sans devoir dépouiller pour autant les innombrables clichés pris à cette occasion. Les organisateurs ont tout prévu pour votre confort. Il suffit de vous rendre sur un site web et de charger un selfie. L’algorithme se met ensuite au travail. Il mouline à travers les centaines de milliers de portraits. Et il finit par vous identifier sur cinquante ou cent images.

Faut-il encore les trier, pour vérifier que la machine ne s’est pas trompée ? Après tout, votre visage déformé par l’effort, la sueur, perdu dans la foule, à moitié caché par le bras ou l’épaule d’un autre coureur… diffère du selfie souriant sur votre profil Facebook. Et bien non. L’algorithme s’avère infaillible. Après quelques instants de « Où est Charlie ? », vous vous êtes retrouvés partout. En pleine côte avant le Cinquantenaire, tirant la langue. Dans la cohue, seuls les yeux et le front visibles en arrière-plan. Au milieu d’un groupe d’amis croisés au hasard. Partout.

A priori, rien de répréhensible. Le prestataire en question dispose d’une politique de confidentialité claire, s’engage à ne pas transmettre les données récoltées à des tiers et à ne pas conserver le selfie. La charte en matière de vie privée de l’association organisatrice des 20 km de Bruxelles se veut également transparente à ce sujet. Certes la qualité du consentement pourrait être améliorée. La base légale pourrait sans doute être plus précise. Et l’ajout d’un code unique fourni à l’inscription pourrait éviter que des petits curieux partent à la pêche aux photos (au hasard de la Reine Mathilde ?). Mais ne soyons pas rabat-joie.

La reconnaissance faciale implique le traitement de données biométriques. Celles-ci sont particulièrement protégées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Comme le rappelle l’APD, le gendarme belge des données, dans une recommandation du mois de juillet, le traitement de ces données biométriques — notamment en vue de réaliser de la reconnaissance faciale — est, en principe, interdit. Le RGPD ouvre toutefois une série d’exceptions, dont le consentement de la personne concernée — le joggeur — sur lequel se basent les organisateurs des 20 km.

Voici qui illustre la puissance des outils d’analyse d’images disponibles dans le commerce. Aux firmes et associations, mais également aux gouvernements, forces de police ou encore aux sociétés de sécurité privée. Au départ d’un selfie publié sur n’importe quel réseau social, il est possible de vous identifier très précisément dans une manifestation, dans un lieu public, au sein de votre entreprise. Et un moteur de recherche a probablement indexé l’image de départ et l’a déjà liée à votre nom et à d’autres données,

Ces outils rendent de grands services, mais peuvent également être exploités à des fins nettement moins sympathiques par des régimes autoritaires, en vue de la répression d’opposants ou de surveillance des populations. Ce risque a été récemment dénoncé par la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, qui appelle à un moratoire sur les techniques d’intelligence artificielle sous-tendant cette reconnaissance faciale au regard des dangers pour les droits de l’homme.

Même si notre contrôle démocratique fonctionne généralement bien, des dérives proches de chez nous ne sont pas à exclure. La propension de certains décideurs à utiliser des arguments péremptoires, comme "les gens racontent bien leur quotidien à Facebook" ou encore "la Belgique n’est pas une dictature quand même" n’est pas de nature à rassurer.

La technologie va durer et aucun retour en arrière ne s’annonce. Il nous faudra donc évoluer avec elle et en tenir compte dans nos existences et choix de société. Sans verser dans l’angélisme ni le complotisme.

Et si courir les 20 km de Bruxelles vous sensibilise à la vie privée, c’est un bienfait du jogging de plus.