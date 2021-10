Digitalisation des entreprises wallonnes: ça avance, mais beaucoup trop lentement!

Une opinion de Simon-Pierre Breuls, fondateur d'Universem et d'Ariane Consulting.

En tant qu'ancien membre du conseil du Numérique, je garde bien entendu un œil attentif sur l'évolution de la maturité numérique des entreprises. Depuis le lancement fin 2015 de la stratégie numérique de la Wallonie et une pandémie qui a poussé les entreprises à déployer, contraintes et forcées, la digitalisation de leur processus afin de pouvoir poursuivre leur activité, le constat est malgré tout en demi-teinte.

Nous pouvons constater de belles avancées pour certains domaines comme le territoire numérique (infrastructure), le secteur du numérique (financement de startups, scale-ups) et la digitalisation du service public. On ne peut malheureusement pas se réjouir de la digitalisation des entreprises et surtout des PME.

Numérisation des processus versus innovation digitale

Les derniers chiffres du DigiScan (https://www.agoria-digiscan.be/) démontrent que 52% des entreprises ont un score supérieur à 50% dans la numérisation des processus, ce qui au regard de la pandémie aura été plus qu'indispensable pour poursuivre l'activité. Nous ne pouvons donc qu'encourager celles-ci à poursuivre ce mouvement, car cela apporte de nombreux avantages comme la compétitivité, amélioration de la qualité, suppression des tâches répétitives, diminution des déplacements, etc.

L'innovation digitale est donc le parent pauvre de la digitalisation des entreprises wallonnes.

Par contre, elles ne sont que 21% à avoir un score supérieur à 50% dans l'utilisation des technologies digitales pour générer de nouveaux revenus, améliorer la relation client, se développer et diversifier leur offre. L'innovation digitale est donc le parent pauvre de la digitalisation des entreprises wallonnes. Les entreprises privilégient encore trop souvent la stratégie défensive (numérisation des processus) à la stratégie offensive (acquisition de nouveaux clients/marchés, innovation dans l'offre, fidélisation de la clientèle).

La digitalisation comme levier d'innovation

Dans les PME, l'innovation est primordiale et avec le digital, l'innovation est devenue beaucoup plus facile qu'avant. Je m'explique: la technologie actuelle permet d'apporter et de créer de la valeur sans avoir recours à d'énormes moyens.

Prenons un exemple simple d'une entreprise BtoB qui souhaite fidéliser sa clientèle. Par le passé elle aurait dû mettre en place des enquêtes de satisfaction via l'envoi de courrier ou d'appels téléphoniques, ensuite il aurait fallu traiter toutes ces données et enfin prendre les bonnes décisions pour améliorer les points relevés dans l'enquête. Aujourd'hui, une grande partie de ces étapes peuvent être digitalisées, d'une part, l'entreprise gagne du temps et de l'argent et d'autre part, cela lui permet de réaliser cette démarche en continu et pas uniquement une fois par an.

Comment mettre en place une stratégie d'innovation digitale dans mon entreprise ?

La première étape est de comprendre quels sont les éléments clés des PME championnes du digital. Dans l'étude "le digital : un état d'esprit", nous pouvons comprendre que l'élément clé est le "Mindset digital".

Afin d'analyser si votre entreprise est dans cet esprit, vous pouvez vous poser ces 5 questions: Notre stratégie digitale soutient-elle nos objectifs business? Mon entreprise implique-t-elle les utilisateurs finaux dès le début du processus? Notre approche digitale est-elle à la fois top-down et bottom-up? Est-ce que mon entreprise fait appel à des partenaires externes pour améliorer nos chances de succès? Est-ce que le CEO/la direction consacre du temps à la transformation digitale?