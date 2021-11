La Tech peut aussi être redoutablement basique

Spotify investit massivement dans les livres audios dont la demande explose. Un produit "oldschool" remis au goût du jour par les géants de la Tech.

C’est dans les vieilles marmites que l’on fait les meilleures soupes. Ce n’est pas le nouveau slogan de Spotify, mais le géant suédois du streaming l’applique à la lettre. Spotify a confirmé cette semaine le rachat de Findaway, une entreprise spécialisée dans la distribution de livres audio. La plateforme scandinave de musique en streaming insiste donc dans sa volonté de miser sur ce type de contenus. Il y a quelques mois, elle avait déjà annoncé que plus de 500 000 livres audio allaient être disponibles pour ses abonnés, grâce à un accord trouvé avec le groupe Storytel.

À l’heure du métavers, investir dans le livre audio peut paraître paradoxal. Et pourtant Spotify a flairé un bon filon. Figurez-vous que l’industrie du livre audio pèse déjà actuellement 3,3 milliards de dollars. Ce montant devrait être multiplié par 5 d’ici à 2027 et dépasser les 15 milliards de dollars, rien que ça. Spotify n’est évidemment pas la seule à avoir flairé le potentiel de ces livres racontés qui ne demande que très peu d’investissement pour connaître le succès. Un livre audio réussi, c’est un micro de qualité, un bon comédien et une bonne histoire. De l’autre côté du micro, le consommateur n’a, lui, besoin que de ses oreilles et d’un abonnement à une plateforme avec un catalogue alléchant. Basique, mais redoutable. Spotify avance ses pions face à ses concurrents en imaginant des combinaisons attractives où la personne qui lit le livre est autant un argument que l’histoire elle-même comme lorsqu’elle a mis en ligne une version audio du premier tome de la série littéraire Harry Potter, lue par des célébrités, notamment l'acteur Daniel Radcliffe, qui a incarné le sorcier à lunettes au cinéma.

La bataille de l'audio ne fait que commencer

Les Suédois ne sont donc pas seuls sur le coup et avaient même jusqu’ici du retard sur Apple et Amazon. L’entreprise à la pomme est présente sur le segment depuis un petit temps de façon assez disparate avec plusieurs tentatives rassemblées dans son catalogue Apple Music et son application Apple Book. Mais le plus avancé dans le domaine reste pour l’instant Amazon, qui n’a pas oublié ses racines de librairie en ligne et possède avec Audible un catalogue gigantesque de livres audios. Là où Spotify pourrait faire la différence face à un Amazon, c’est au niveau de ses abonnés. Les utilisateurs de Spotify se connectent sur la plateforme pour écouter de la musique, des podcasts et maintenant des livres audio. De l’autre côté, l’intérêt premier des utilisateurs d’Amazon est majoritairement d’acheter un objet de consommation, pas écouter un livre. Une différence de logique qui pourrait jouer en faveur des Suédois.