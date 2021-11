Le retour en grâce de la pub

Les grands groupes techs redécouvrent les vertus d'un modèle d'affaires mêlant publicité et contenus. Surprenant mais logique.

Il faudra bien s’y faire, elle est visiblement de retour. La publicité reprend des couleurs et pourrait même bien se faire encore un peu plus présente. Autant rassurer directement les fans de Koh-Lanta qui voient déjà sur leurs écrans presque aussi souvent des publicités que des aventuriers sur une île déserte: on parle ici des géants de la tech.

Les résultats de plusieurs grands groupes ont rappelé à leurs dirigeants que même si elle n'est pas toujours populaire, la publicité a son intérêt.

Au fil des années, les annonces semblaient pourtant ne plus vraiment faire partie des priorités de ces grands groupes. Ceux-ci étaient d'abord adeptes du modèle freemium, une offre combinant du contenu en libre accès et du payant. La conversion vers le tout payant est ensuite rapidement devenue la trajectoire idéale à suivre pour beaucoup. Il faut dire que les coupures pubs et les pop-ups qui apparaissent à l'écran ont le sérieux désavantage de briser l'élan et de crisper gentiment l'utilisateur.

Un subtil jeu d'équilibriste

Trouver le bon dosage de publicités à distiller est d'ailleurs un savant jeu d'équilibriste. Ce terrain un peu trop glissant avait donc refroidi plus d'un acteur. Depuis sa création, Spotify par exemple génère la majorité de ses revenus via ses abonnements payants, même si sa porte d'entrée est bien gratuite.

La semaine dernière aurait-elle marqué un retour en grâce pour les annonceurs? Les résultats de plusieurs grands groupes ont en tout cas assez clairement rappelé à leurs dirigeants que même si elle n'est pas toujours populaire, la publicité a son intérêt. À l'heure de présenter de lourdes pertes, Twitter a tenté de sauver la face en annonçant des revenus publicitaires en hausse de 41%. Les mêmes tendances de croissance sont visibles du côté de Google ou Apple.

L'étudiant était vu jusqu'ici comme un utilisateur prochainement converti ou comme un amateur qui ne rapporte pas grand-chose.

Il y a quelques jours, Spotify a annoncé que son pari de pousser davantage l'offre avec publicité portait ses fruits et qu'il pourrait bien permettre au groupe de dépasser le milliard de revenus issus des annonceurs cette année. YouTube, de son côté, prévoit de lancer une application permettant de lire de la musique en tâche de fond. En clair, une offre pour venir titiller Spotify sur son terrain, qui se financera aussi par la publicité.

L'étudiant, un client à chouchouter

Il faut dire que si elle a un paquet de défauts, l'annonce publicitaire a également quelques avantages intéressants. Comme celui de toucher un public certain. Celui qui passe ses journées dans un auditoire, par exemple, et qui n'a pas les moyens de se payer à la fois Spotify, Netflix et ses boissons en soirée, et qui fait donc le choix de la musique avec publicités plutôt que du sacrifice du 7e art ou des bières.

Ce résistant étudiant était sans doute vu jusqu'ici comme un utilisateur prochainement converti ou comme un amateur qui ne rapporte pas grand-chose. Il est en réalité probablement entre les deux. Il est donc une cible idéale à mieux

rentabiliser. Les comptables de Spotify et YouTube, dont le public est largement

composé de jeunes, y pensent de plus en plus.