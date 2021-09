Lunettes connectées: Facebook entretient le malaise

Épisode 4723 dans la série "Les objets technologiques qui font fantasmer tout le monde mais que personne n’achète". Facebook a dévoilé cette semaine des lunettes connectées qui permettent de filmer, prendre des photos et passer des appels. Pour tenter d’être plus populaire que ses prédécesseurs et concurrents, la société de Mark Zuckerberg a conclu un partenariat avec la célèbre marque Ray-Ban. Pour le coup, le look des "Ray-ban Stories" est donc réussi. À l’image de ce que Snapchat a fait avec ses "Spectacles", les lunettes de Facebook ressemblent à des lunettes de soleil classiques à quelques détails près. Voici donc encore une entreprise technologique qui tente l’aventure des lunettes connectées. On se souvient tous de l’excitation qu’avait suscité le lancement des Google Glass en 2014 avant de faire place un à un cuisant échec commercial et d’atterrir au cimetière des objets technologiques commercialisé trop tôt par fantasme de leurs créateurs plus que par besoin du consommateur.