Nul n’est prophète en son pays

Il rejoint Satya Nadella à la tête de Microsoft, Shantanu Narayen chez Adobe Inc, Arvind Krishna d’IBM, Sundar Pichai d'Alphabet (Google), Rangarajan Raghuram chez VMWare ou encore Nikesh Arora qui est à la tête de Palo Alto Networks. Ces dirigeants pilotent des entreprises dont la valeur combinée avoisine les 5.000 milliards de dollars. Tout ça dans une Amérique toujours divisée par quatre ans de Trumpisme et plutôt partagée sur les bienfaits de l’immigration. "C’est le virus indien, le virus des CEO de la Silicon Valley, pour lequel il n’y a pas de vaccin!", a plaisanté sur Twitter Anand Mahindra, l’un des businessmen indiens les plus célèbres.

Quand on a un marché domestique de plus d’un milliard d’habitants, l’exportation n’est évidemment pas la priorité, mais il y a de quoi nourrir des regrets. Certains commentateurs locaux reprochent donc à la petite colonie indienne de la Silicon Valley de ne pas s’investir localement et trouvent qu’ils devraient mettre leurs talents au profit de l’économie locale pour créer de l’emploi et de la richesse en Inde, pas à l’autre bout du monde. Car si l’Inde a réussi à former et placé une dizaine de dirigeants à la tête des sociétés américaines les plus en vue, son rayonnement international dans le domaine technologique se fait toujours attendre.