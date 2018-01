Comment continuer à voir les publications de l'Echo sur votre fil Facebook

Début janvier, Facebook a déclaré vouloir mettre en avant les contenus des proches en avant au détriment des contenus de marques ou de médias. Voici comment faire pour continuer à voir les publications de l'Echo.

Privilégier les contenus des utilisateurs et créer une communauté plus forte ou rendre les marques et médias plus dépendants des services publicitaires de Facebook, le débat sur le changement de stratégie de Facebook est lancé. Mais si vous, internautes, vous désirez continuer à voir les publications de l'Echo sur votre fil d'actualité Facebook, voici comment procéder, sur votre ordinateur ou sur votre mobile.

1. Sur ordinateur

Allez sur la page Facebook de l'Echo. Lorsque vous cliquez sur "Abonné(e)" ou "Déjà abonné(e)", un volet s'ouvre. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur "Voir en premier" pour continuer à voir les publications de l'Echo dans votre fil d'actualités.

2. Sur mobile

Même cheminement pour la version mobile. Une fois avoir cliqué sur "Abonné(e)", un volet proposant trois schémas de smartphones vous est proposé. Choisissez celui qui indique "Voir en premier". Comme cela, les publications de l'Echo resteront visibles parmi les publications de vos proches et d'autres pages que vous suivez.