Dans la boule de cristal de "The Woz"

Plus de 1.000 personnes avaient fait le déplacement pour "New Insights", événement annuel organisé par L’Echo et De Tijd, en collaboration avec le cabinet EY. Et pour cause, Steve Wozniak, le "père du PC", comme certains l’appellent, est revenu sur son rôle, fin des années 70, dans l’avènement de l’ordinateur tel qu’on le connaît aujourd’hui, "alors qu’à l’époque, les grands noms n’y croyaient pas et que les gens n’auraient pas cru qu’il était possible de créer une solution abordable et pratique", mais aussi et surtout sur l’avenir.