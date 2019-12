Deliveroo réinvente le concept "à emporter"

Pour les restaurants qui travaillent avec la plateforme, l’objectif est d’augmenter le volume de commandes et de toucher d’autres clients, voir des clients actuels mais à d’autres moments de la journée. Le concept est on ne peut plus simple: la commande se fait via l’application ou le site, elle est prête à l’heure indiquée au client par Deliveroo et tout a déjà été payé via l’application. Une nouvelle option qui parlera aux pressés du temps de midi et aux nombreux impatients qui s’agglutinent dans les files d’attente des meilleures adresses. Une façon pour Deliveroo de coller aux modes de consommation de plus en plus rapides comme le confirme le directeur de Deliveroo Belgium, Pierre Verdier: "De plus en plus, nous constatons que les gens ont de moins en moins de temps. Pour les restaurants, la nouvelle option est également intéressante, car elle leur permet d’atteindre plus de clients."