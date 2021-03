Google bouleverse l’écosystème du web, mais aussi les éditeurs européens

Le 3 mars dernier, le géant américain a assuré pouvoir cesser l’utilisation de ses technologies de ciblage sur base des cookies, tout en assurant de la performance aux annonceurs. Comment? En déployant un dispositif alternatif par le biais de tests publics, plus "respectueux de la vie privée", dépourvu de cookies tiers. Le modèle prévoit aussi des contrôles plus stricts sur la façon dont les données personnelles sont collectées et traitées.

Les législateurs européens appelés à la rescousse

Pire encore, selon eux, ce dispositif permettrait à Google de préserver, voire de renforcer "son monopole sur les données". L’EMMA et l’ENPA estiment qu’il ne sera "plus possible pour des tiers de comprendre et de traiter les enregistrements de données de manière significative".