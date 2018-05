La Fnac escroquée de 60.000 euros par un ingénieux ado

Ses parents, outrés, ont fait le trajet ce week-end de Sint-Pieters-Leeuw pour aller voir leur enfant au commissariat de police de Liège. Et ont eu l’immense surprise de découvrir que leur fils au-dessus de tout soupçon avait co-organisé une escroquerie des plus audacieuses au détriment de la Fnac, depuis le mois de février.

• Première étape . Le vol de plusieurs cartes cadeaux en magasins. Celles-ci, non alimentée, ne servent à rien. Mais les escrocs en ont ôté l’opercule et noté le numéro.

• Seconde étape. Muni d’une carte cadeau volée et en contact téléphonique discret avec un complice, l’ado pénètre dans un magasin Fnac, se rend à la caisse et demande à un employé de charger sa carte au maximum, à hauteur de 1000 euros. Pendant ce temps, au téléphone, le complice entend le caissier scanner la carte. Avant que le paiement soit opéré, la carte a, en effet, été créditée ! Le complice se rue donc sur internet et commande du matériel en ligne, le plus souvent des iPhones hors de prix.