Laurel ou Yanny? Le débat qui divise les internautes

Un enregistrement sonore suscite des réactions à travers le monde. Il y est prononcé un mot dont la perception diffère d'une oreille à l'autre. Résultat: une division des internautes entre les camps "Yanny" et "Laurel."

Deux syllabes et un buzz mondial . Le mini-clip vidéo publié sur Reddit par un étudiant de l’État américain de Géorgie affole la toile.

Mot de la discorde

Le lycéen américain âgé de 18 ans avait été intrigué, après avoir téléchargé l'enregistrement d'un mot apparemment anodin sur un site de vocabulaire, par le fait que son entourage le percevait de manière radicalement différente, a rapporté le New York Times. L'enregistrement a ensuite été publié sur Instagram sous forme de sondage et s'est converti en un phénomène viral sur Internet.

https://twitter.com/CloeCouture/status/99621848983473152 https://twitter.com/StephenKing/status/9967762282364Les partisans du "Yanny" s'opposent à ceux qui entendent "Laurel." Et de nombreuses personnalités américaines ont d'ores et déjà rejoint leur camp. L'humoriste Ellen DeGeneres a annoncé entendre "Laurel" tout comme l'ancien porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer et la mannequin Chrissy Teige. "C'est clairement Laurel. Je ne peux même pas imaginer qu'on puisse entendre Yanny", a-t-elle déclaré.