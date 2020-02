Le patron d'Amazon met 10 milliards de dollars pour le climat

Le fondateur d'Amazon réalise son plus important investissement philanthropique en créant le Bezos Earth Fund pour contrer les effets du changement climatique.

L'homme le plus riche du monde se retrousse les manches pour "sauver la Terre". Dans un post publié sur son compte Instagram, Jeff Bezos promet de débloquer 10 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique. "Les grandes entreprises, les petites entreprises, les États, les organisations mondiales et les particuliers doivent agir collectivement ", lit-on dans le message du fondateur du site de commerce en ligne, Amazon, qui se termine par un très rassembleur: "Nous pouvons sauver la Terre".

Cet élan de générosité devrait permettre au patron d'Amazon de redorer son image. Il faut dire que Jeff Bezos et son entreprise sont régulièrement pointés du doigt en raison de l'impact environnemental de la livraison de colis aux quatre coins de la planète. Et cela, même si Amazon vise les 80% de consommation d'énergies renouvelables pour ses activités d'ici 2024 et les 100% à l'horizon 2030, contre 40% actuellement.