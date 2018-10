Le revendeur d'Apple, CAMi, en passe de disparaître de nos rues

Filiale d’Online Grafics, Lab9 reprend les deux magasins bruxellois et liègeois de CAMi avec une ambition: devenir le deuxième plus grand Apple Premium Reseller de Belgique. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

Le groupe s'était, il y a 35 ans, construit autour de l'univers Apple. CAMi, c'était donc "LE" revendeur de la marque à la pomme. Aujourd'hui une page se tourne. Les deux derniers magasins du groupe (chaussée de Charleroi à Bruxelles et Place Saint Lambert à Liège) sont repris par Lab9, une entreprise courtraisienne qui dispose déjà de 5 sites actifs dans le même secteur.

Les quatorze personnes des magasins CAMi passeront sur le payroll de Lab9. Quant au nom, il est appelé à terme à disparaître.

"J’ai atteint depuis longtemps l’âge de la pension et le moment est venu de passer le flambeau," explique Jacques Halfon, propriétaire de CAMi. "De plus, l’alchimie a immédiatement fonctionné avec Lab9. Pour moi, il s’agit d’un mariage solide et je suis ravi que la continuité de l’entreprise soit garantie."

Pour Lab9, cette acquisition permet de mettre un pied en Wallonie et à Bruxelles. Actuellement, les magasins de Lab 9 sont situés à Bruges, Roulers, Courtrai, Alost et Ypres. En outre, Lab9 ambitionne désormais de se tourner vers une clientèle "entreprise" et "scolaire" à Bruxelles et à Liège.

Geert Coolman, patron de Lab9 s'inquiète-t-il de la concurrence à Bruxelles de l'Apple Store? "Nous avons l’intention de mettre en place une bonne collaboration avec l’Apple Store. (...) En voyant comment Apple se positionne et se développe en tant que marque, c’est là que se situent nos meilleures opportunités, surtout à Bruxelles et Liège, où nous nous concentrerons davantage sur les marchés B2B et de l’enseignement."

→ En 2017, CAMi affichait un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. Lab9 emploie, lui, 31 personnes pour un chiffre d'affaires de 18,8 millions d'euros en 2017.