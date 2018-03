Les étudiants de Gand à l'épreuve des fake news

Une expérience sociale créative

Le recteur réaffirmait ensuite la philosophie de l'université et encourageait les étudiants à faire preuve d'indépendance dans leur pensée. "La société a besoin de personnes et d'institutions qui osent et peuvent contredire, sans avoir à gagner le débat. UGent est une université critique avec une voix très claire dans le débat social. Nous osons penser, c'est dans notre ADN. Nous jouons un rôle de pionnier et lançons très souvent la discussion. Nous formons nos étudiants de manière critique dans un environnement d'apprentissage et de recherche créatif, orienté vers le développement et nous plaçons volontiers notre éducation et notre recherche dans un contexte social plus large".