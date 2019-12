Médor cherche 1.000 nouveaux coopérateurs et 300.000 euros

Le magazine trimestriel d'investigation prévoit d'augmenter son lectorat en élargissant les horizons socio-culturels et géographiques. Aujourd'hui, Médor compte 1.133 coopérateurs et 2.800 abonnés.

Élargir les horizons

L'objectif du site internet récemment lancé est de 2.500 lecteurs supplémentaires. Son plan stratégique pour les quatre prochaines années prévoit l'augmentation du lectorat en élargissant les horizons socio-culturels et géographiques de la communauté, le renforcement de l'interaction, l'exploration de nouvelles formes journalistiques et de nouveaux médias, et enfin l'amélioration des recettes et du capital pour garantir la pérennité du projet.