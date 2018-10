Paul Allen, co-fondateur de Microsoft (1955-2018)

L'ami d'enfance de Bill Gates et co-fondateur de Microsoft est décédé.

L'américain Paul Allen était une des figures tutélaires de l'informatique pour avoir co-créé avec Bill Gates l'un de ses premiers géants, Microsoft. C'était aussi un philanthrope et milliardaire touche-à-tout, du basket à la conquête spatiale en passant par le rock. Né le 21 janvier 1953, il était le fils d'un bibliothécaire et d'une enseignante. Il n'était pas marié et n'avait pas d'enfant.

"Pour Bill Gates, sans son ami d'enfance, connu sur les bancs de l'école, "l'informatique personnelle n'aurait jamais existé".

Célèbre pour avoir co-fondé Microsoft en 1975, Paul Allen, dont la fortune dépassait les 20 milliards de dollars au moment de sa disparition, s'était pourtant fâché avec Bill Gates et claqué la porte dès 1983.

Yeux clairs, lunettes et fins cheveux blonds, Paul Allen règlera ses comptes en 2011, dans son autobiographie "Idea Man" ("Homme d'idée") en affirmant que Bill Gates avait tenté de "l'arnaquer" alors même qu'il était diminué par la maladie de Hodgkin, une forme de cancer du système lymphatique.

Les deux hommes avaient fondé "Micro-Soft" en 1975 après qu'un test a prouvé la valeur de leur programme BASIC, et Paul Allen affirme dans son livre qu'il avait toujours escompté qu'ils se partageraient la société à 50/50.

"Mais Bill avait une autre idée", se réservant 60% parce qu'il aurait accompli une plus grande partie du travail de programmation, explique Paul Allen. En 1977, ils signent un accord: 64% du groupe pour Gates, 36% pour Allen.

Mais en 1982, il surprend une conversation entre Bill Gates et Steve Ballmer, un autre dirigeant du groupe, discutant "de la façon dont ils pourraient diluer mes parts dans Microsoft en s'accordant des options, à eux-mêmes et à d'autres actionnaires", selon la version de Paul Allen. En dépit d'une lettre d'excuses de six pages de Bill Gates, il décide de quitter Microsoft.

Problème: Gates veut lui racheter ses parts à 5 dollars l'action mais Allen en demande 10. Faute d'accord, Paul Allen quitte le groupe avec ses actions sous le bras. Bien lui a en pris : vers 2000, il a revendu ses actions et est devenu richissime.

Sur ses relations avec Bill Gates, il dira dans une interview qu'"Idea Man" n'est pas une "vengeance"... tout en admettant que s'ils en parlaient en tête à tête, "ce sera une discussion animée". Il évoque aussi néanmoins la sollicitude de Gates durant une autre bataille contre le cancer en 2009, un lymphome non-hodgkinien cette fois: "il y a un lien entre nous qui est indéniable". C'est ce cancer, qui a récidivé cette année.

Trois ans plus tard après avoir quitté Microsoft, il fonde Vulcan, qui gère ses diverses activités. Il est un ardent philanthrope et en 2010, il promet de léguer 50% de sa fortune aux oeuvres caritatives, dans le sillage d'un appel formé par un autre philanthrope célèbre, Bill Gates... Investi dans sa ville natale Seattle, et sa région au nord-ouest des Etats-Unis, il y a fondé plusieurs musées.

Il avait fréquenté dans les années 1970 l'Université de l'Etat de Washington -où se trouve Seattle- et était un grand fan du guitariste Jimi Hendrix. Il jouait lui-même de la guitare avec son groupe The Underthinkers, qui a sorti un album en 2013.