Qui sont ces Belges qui ont rythmé les recherches Google en 2019?

Comme chaque année, Google révèle les recherches les plus populaires effectuées en Belgique mais aussi partout dans le monde. Chez nous, de nombreux décès ont rythmé le classement. Les élections de mai dernier ont également attiré l'attention.

Google a révélé les recherches les plus populaires effectuées en Belgique en 2019. La série flamande Wtfock arrive en tête du classement des recherches générales en Belgique, suivie de Julie Van Espen, l'étudiante tuée après une tentative de viol et retrouvée dans le canal Albert à Anvers. À la troisième place, on retrouve le Tour de France 2019 dont le grand départ a été donné à Bruxelles.

Parmi les autres requêtes qui ont marqué l'année 2019, Google pointe notamment Love Island, test électoral, iPhone 11, Notre-Dame de Paris, Julen (le petit garçon tombé dans un puits en Espagne), Wimbledon 2019 et Karl Lagerfeld, décédé le 19 février.

Lire aussi | Notre-Dame: la grande finance au secours du patrimoine

Le plus grand moteur de recherches a fait appel au dessinateur et auteur de bandes dessinées Nicolas Vadot, également dessinateur de L'Écho, pour illustrer cette édition 2019.

Vue en plein écran Dessin de Nicolas Vadot pour Google ©Belga

Top 10 des personnalités belges

Se pencher sur l'ensemble des recherches effectuées au cours de l'année permet de clairement identifier les tendances et les moments forts vécus en Belgique Michiels Sallaets Communications Manager chez Google en Belgique.

En ce qui concerne les personnalités belges les plus recherchées, on trouve Christophe Lambrecht à la première place. C'est du côté néerlandophone que la recherche a été la plus effectuée. En effet, Christophe Lambrecht était un présentateur radio sur Studio Brussel, il est décédé cette année à l'âge de 48 ans. Le podium est complété par le chanteur Paul Severs, décédé à l'âge de 70 ans, et Bjorg Lambrecht, ce jeune cycliste professionnel belge qui est décédé des suites d'une chute en pleine course le 5 août dernier. Derrière ces trois personnes décédées, on retrouve Theo Hayez (jeune belge disparu en Australie), Wout van Aert (coureur cycliste qui avait lourdement chuté lors du Tour de France cet été), Flor Decleir (acteur belge), Marieke Vervoort (l'athlète paralympique belge euthanasiée en octobre dernier), Tom Van Grieken (le président du Vlaams Belang, la petite Pia (atteinte d'une maladie génétique rare et sauvée par un élan de solidarité) et Joke Schauveliege (ex-ministre flamande de l'Environnement).

Lire aussi | Ces jeunes qui prennent le pouvoir

Au rayon des questions, "Comment voter aux élections européennes et belges" arrive devant "comment maigrir" et "Comment supprimer un compte instagram". "Comment perdre du ventre?" et "comment purger les radiateurs" complètent le top 5.

"Se pencher sur l'ensemble des recherches effectuées au cours de l'année permet de clairement identifier les tendances et les moments forts vécus en Belgique. C’est très intéressant de les revivre au travers de Nicolas Vadot et son oeil d’artiste, qui nous a dressé la toile du YIS 2019", conclut Michiels Sallaets, Communications Manager chez Google en Belgique.

Tout au long de l'histoire, lorsque les temps sont difficiles, le monde est à la recherche de héros. Et cette année, la recherche de héros s'est répandue dans le monde entier.

Au niveau mondial