Un journaliste vedette du Spiegel falsifiait ses articles

Bidonnages "à grande échelle"

Un autre de ses papiers remarqués avait été publié en 2017 après l'élection de Donald Trump: M. Relotius s'était rendu dans une petite ville américaine du Minnesota, Fergus Falls, pour y décrire le climat politique et social. Il avait inventé une pancarte hostile aux Mexicains à l'entrée de la ville et raconté à tort que les écoliers dessinaient spontanément le nouveau président.

Le Spiegel "sous le choc"

Dans son long article sur cette affaire, la rédaction du Spiegel se dit sous le "choc" de ces falsifications "à grande échelle". Elle dispose pourtant d'un service de vérification interne de ce qu'écrivent ses reporters. Mais ce dispositif se résumait, a reconnu l'hebdomadaire, à vérifier des éléments purement factuels comme des distances ou des descriptions de bâtiments, et non à contacter des personnes citées dans les articles.

"Je suis malade et j'ai besoin d'aide", plaide de son côté M. Relotius, cité dans l'article du magazine. Il aurait expliqué à ses rédacteurs en chef avoir bidonné des sujets, dès le début de sa carrière, quand il ne trouvait pas d'angle ou de sources intéressants. Le journaliste, qui a d'abord travaillé comme pigiste pour le Spiegel et d'autres titres, avait intégré la rédaction de l'hebdomadaire de Hambourg il y a un an et demi. Selon Der Spiegel, près de 60 de ses articles ont été publiés dans le magazine papier ou sur le site internet.