88 licenciements chez RTL

Cinq mois et demi après l’annonce du plan de transformation #evolve, direction et représentants du personnel de RTL Belgium sont tombés d’accord sur les modalités de départ dans le cadre de la procédure Renault. Les négociations ont été rudes – jusque 23h hier soir - mais le jeu en valait la chandelle puisque le plan est moins douloureux que prévu .

Sur les 105 licenciements envisagés (soit plus d’un salarié sur six), le nombre a finalement été réduit à 88. Mais 38 personnes concernées sont volontaires au départ si bien qu'une cinquantaine de personnes seront effectivement licenciées . L’accord a été présenté ce vendredi en début d’après-midi lors d’une assemblée générale du personnel, qui l'a approuvé.

Affronter les défis

Annoncé mi-septembre 2017, le plan #evolve est censé permettre à RTL Belgium d’affronter les défis qui se présentent à elle dans un contexte de baisse de ses revenus en télévision et de sa profitabilité: arrivée de TF1 sur le marché publicitaire, changement des modes de consommation de la télévision, crise du marché publicitaire, menace des Gafa, digitalisation, etc., il prévoit à la fois un volet réorganisation des processus de travail (production, information, diffusion, etc. ) et un volet restructuration. D’où le déclenchement de la procédure Renault sur les licenciements collectifs.