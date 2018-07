Bras de fer entre les Gafa et l'UE dans la réforme explosive du droit d'auteur

Le Parlement européen doit se prononcer jeudi sur la réforme du droit d’auteur. Le but: amener les géants du web a rémunérer éditeurs et créateurs pour les contenus exploités sur leurs plateformes.

Sont visés les Google, YouTube et autre Facebook. Via la publicité, ces derniers tirent en effet des revenus colossaux en agrégeant ces différents contenus sans rémunérer les ayants droit à leur juste valeur. "Les éditeurs de presse et les artistes, en particulier les plus petits, ne sont pas payés en raison des pratiques de puissantes plateformes en ligne et des agrégateurs d’informations. Le principe d’une rémunération juste pour tout travail effectué doit s’appliquer à tout le monde, y compris aux services en ligne", plaide le rapporteur du texte, l’Allemand Axel Voss. Le dossier est brûlant et les députés font l’objet de fortes pressions.