Christian Van Thillo quitte la direction générale de DPG

Dans notre pays, DPG ce sont les titres "Het Laatste Nieuws", mais aussi la chaîne "VTM". Le groupe est par ailleurs présent dans trois pays: Belgique, Pays-Bas et Danemark.

Un profil peu habituel

Christian Van Thillo cède les rênes du pouvoir au Néerlandais Erik Roddenhof. L'homme est actuellement à la tête de la structure regroupant les activités belges et néerlandaises. Il était donc vu comme le successeur naturel de Van Thillo.

La fin d'une époque

Le retrait de Christian Van Thillo de la direction du groupe marque la fin d'une époque. C'est en 1989, âgé alors de 27 ans que Van Thillo avait pris la direction du Persgroep issu de la fusion entre les imprimeries Hoste et De Nieuwe Morgen. Il reprenait ainsi la tête de l'entreprise familiale jusqu'ici dans les mains de son père Ludo Van Thillo. À l'époque le groupe éditait déjà les titres Het Laatste Nieuws, De Morgen, et les magasins Dag Allemaal et Joepie.