Dépôt d'un préavis de grève aux Editions de l'Avenir

"Les adjoints, malgré la pression et les pressions, se sont émus de la situation en comité de direction et ont pris de la sorte de gros risques. L’AG leur a apporté son soutien unanime." Pour la rédaction, après les "licenciements ciblés" la direction a donc décidé de procéder à des "désignations ciblées". Pour elle, ces opérations sont diligentées par Stéphane Moreau, le patron de Nethys, et consorts qui "n'ont visiblement pas digéré la couverture de l'affaire Publifin et sont toujours déterminés à régler leurs comptes avec cette rédaction insoumise en la renouvelant progressivement par des éléments plus collaborants." Pour rappel, le groupe média fait partie du groupe Nethys.