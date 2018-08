Des coûts de grille en hausse pour une rentrée sous tension chez RTL

"RTL Belgique n'est pas à vendre"

Bien conscient des remous engendrés par les événements de ces derniers mois, le CEO de RTL Belgium, Philippe Delusinne, a pris sa plus belle plume pour distiller, sous forme de carte blanche, un message de rentrée destiné tant à l'extérieur (politique, marché publicitaire, prestataires...) qu'à ses troupes. "S'il est bon, au début de cette nouvelle saison, de se placer dans une vision future, il n'est toutefois pas inutile de jeter un ultime regard dans le rétroviseur, entame le CEO dans ce document. Les derniers mois que nous venons de vivre n'ont pas été simples pour l'ensemble du personnel. Ils ne le furent pas non plus pour la direction."

"Au cours de l'existence, il arrive que l'on doive se remettre en question et que l'on soit amené à modifier des comportements. Ce qui est vrai pour l'individu l'est aussi pour une entreprise", poursuit-il. Et de rappeler ceci: "Notre maison a dû opérer des réformes, parfois douloureuses mais indispensables. La transformation qu'elle vient de subir lui rendra encore plus de force, plus d'impact et lui assurera ainsi sa pérennité dans le paysage audiovisuel de la Belgique francophone."

Selon lui, les modifications engagées dans les structures et les modes opératoires n'ont pas entamé les principaux atouts. "Savoir allier le divertissement et l'information en une même dynamique, les coordonner dans des objectifs de performance toujours renouvelée, telles sont nos intentions rassemblées dans la dimension de notre personnalité: l'indépendance, notre joyau, garante d'un réel pluralisme dans notre communauté", détaille Philippe Delusinne en insistant, dans la foulée, sur les bons résultats d'audience enregistrés récemment. "Cela nous permet d'augurer des étapes majeures et positives dans les mois à venir. Nos grilles de programmes élaborées avec soin, créativité et passion le confirmeront." Et de délivrer un message mobilisateur: "Quand les résultats démontrent la bonne santé de notre maison, chacune et chacun, à quelque tâche qu'ils soient affectés, peuvent s'enorgueillir et s'approprier une part de la prospérité."

Avant de conclure: "Aucune rumeur ne peut nous dévier de notre route et les esprits chagrins qui en douteraient le vérifieront. Car c'est la réussite des projets qui renforce la vérité d'une situation. Ainsi, pour répondre à certains esprits qui se disent sans doute trop rapidement éclairés, ou qui sont tout simplement mal intentionnés, RTL Belgique n'est pas à vendre."

Voilà qui est dit. C'est ferme mais prudent. Personne n'est cité, ni un concurrent, ni une institution. Ceux qui voulaient marier RTL Belgium à sa cousine française M6, la voir être démantelée ou tomber dans d'autres mains en seront donc pour leurs frais, peut-on décoder des propos du boss de l'avenue Georgin. Reste à voir si sa missive percolera en interne où les plaies de ces derniers mois ne sont pas encore totalement cicatrisées.