Facebook aurait partagé des données d'utilisateurs avec les fabricants de smartphones

Facebook recule de 0,6% à l'ouverture de Wall Street après des informations du New York Times selon lesquelles le réseau social a signé ces dix dernières années des partenariats avec plusieurs fabricants de téléphones portables et de tablettes, dont Apple, Amazon, Blackberry, Microsoft et Samsung, permettant à ces derniers d'accéder à des données personnelles des utilisateurs. Les sociétés auraient aussi eu accès aux données des amis. Ce qui est contraire aux lois américaines.