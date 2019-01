Facebook dévoile les chiffres d'une année pourrie

Après une année cauchemardesque, Facebook va tenter de redonner confiance aux usagers et aux investisseurs avec ses résultats annuels, publiés ce mercredi soir. Le titre a perdu 2,22% à la veille de ses résultats.

Facebook a dû en affronter des critiques, en l'an passé. On l'accuse notamment de manipulation politique et de mauvaise protection des données personnelles de ses utilisateurs. Ces scandales lui coûtent cher en terme d'image et le contraignent à dépenser en masse pour surveiller les contenus.