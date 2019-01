Facebook "ne vend pas les données personnelles", vrai ou faux?

Mark Zuckerberg se sent (encore) obligé de se justifier: non, Facebook ne vend pas les données personnelles de ses usagers. Mais il admet que le modèle "peut sembler opaque".

Les multiples polémiques dont Facebook fait l'objet lui coûtent cher, et pas seulement en terme d'image. Elles l'ont notamment contraint à dépenser des milliards de dollars pour assainir son réseau. Le groupe est auss i rattrapé par les changements d'habitudes des consommateurs et à un effet de saturation qui ralentissent sa croissance. Autant de facteurs qui devraient planer sur ses résultats financiers annuels, publiés mercredi prochain.

Et les "attrape-clics"

Le patron de 34 ans répond à une autre critique récurrente: "On nous demande si nous laissons des contenus nuisibles ou conflictuels sur nos services, au motif qu'ils généreraient plus de trafic", ce qui peut avoir tendance à amplifier les contenus haineux ou les fausses informations. "La réponse est non", affirme-t-il. "Ces contenus inappropriés peuvent parfois rester sur nos services pour une seule raison: les équipes et les systèmes d'intelligence artificielle sur lesquels nous nous appuyons pour les examiner ne sont pas parfaits".