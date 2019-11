Faut-il ou non bannir les publicités politiques sur le net?...

Après la décision de Twitter de bannir toutes les publicités à caractère politique et celle de Facebook de toutes les autoriser, Google précise sa position. Le géant technologique sera "plutôt tolérant" pour les propos tenus par des candidats. Google estime en effet que "personne ne pouvait statuer sur toutes les affirmations et insinuations politiques".

Que prévoit Google?

→ La publication de messages manifestement faux (comme une fausse date de scrutin) ou en empêchant le ciblage ultra-spécifique des électeurs sera purement et simplement interdite. "Que vous soyez candidat aux législatives ou que vous placiez une annonce pour des meubles de bureau, nous appliquons les mêmes règles à tout le monde, il n'y pas d'exception taillée sur mesure", indique Scott Spencer, vice-président du groupe en charge des publicités.

→ Le règlement sera aussi renforcé pour lutter contre les "deep fakes", (photos ou vidéos truquées hyperréalistes) et les annonces qui pourraient "nuire de façon significative à la participation ou à la confiance dans le processus électoral ou démocratique" (comme une affirmation selon laquelle on peut voter par texto).

→ Sur le problème des candidats qui chercheraient à disséminer de fausses informations - le coeur du sujet pour de nombreux élus - la position de Google se rapproche fortement de celle de Facebook . "Nous reconnaissons qu'un dialogue politique robuste constitue une part importante de la démocratie, et personne ne peut raisonnablement statuer sur toutes les affirmations politiques, contre-affirmations et insinuations", indique Scott Spencer.

... et Facebook?

Chez Twitter, c'est non!

Certains législateurs ont salué l'interdiction de Twitter. D'autres, plus critiques, affirment que cette décision profitera à la société et serait moins handicapante pour les candidats connus.

Les responsables de la campagne présidentielle de Donald Trump, qui usent et abusent du réseau social, qualifient cette interdiction de "stupide". Ils ajoutent certes que cela aurait peu d'effet sur la stratégie du président.

Rappelons que lors des élections de mi-mandat de 2018, le monde politique dans son ensemble avait dépensé quelque 3 millions de dollars sur Twitter. "Sur le plan de la publicité, Twitter n'est pas du tout en course. Facebook et Google sont les géants incontestés de la publicité politique," explique Steve Passwaiter du groupe d'analyse de campagne, Kantar Media.

Que se passe-t-il chez les autres?

• Chez Snap : le réseau autorise les publicités politiques, sauf si elles sont trompeuses ou violent les conditions d'utilisation. Dans ce cas, le message disparaît de l'app Snapchat.

• Chez TikTok: L'app, bien connue des adolescents et dans des mains chinoises, interdit toute publicité politique sur sa plateforme.

• Chez LinkedIn: Détenu par Microsoft, LinkedIn avait l'an dernier interdit les publicités politiques. Cela inclut les messages dénigrant un candidat ou une proposition et les messages étant destinés à influencer un vote.

• Chez Pinterest: Toute publicité incluant des candidats, des mouvements politiques, une législation... sont bannies. "Nous voulons créer un environnement positif et accueillant pour nos pinners", indique le porte-parole.