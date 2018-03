Google s'offre le spécialiste des GIF

Le géant du web Google rachète Tenor, un spécialiste des GIF qui attire quelque 300 millions d’utilisateurs par mois.

Bientôt des GIF sur Google Images. La filiale d’Alphabet , Google, a annoncé le rachat du spécialiste des GIF (Graphics Interchange Format), ces petites images animées, Tenor. Le montant du rachat n’a pas été communiqué.

300 millions d'utilisateurs Chaque mois 300 millions de personnes utilisent Tenor.

Tenor est disponible sur iOS, Androïd et sur ordinateur. Il est compatible avec plusieurs plateformes comme Twitter, WhatsApp, Slack, LinkedIn, etc. Et donc bientôt aussi sur Google Images.

"La manière dont les gens utilisent Google Images a changé", explique le géant du web sur son blog. "La preuve, nous voyons des millions de recherches de GIF par jour. Nous avons continué à faire évoluer Google Images pour répondre à ces deux besoins, et aujourd’hui, nous facilitons la recherche de GIF en acquérant Tenor."

Toutefois, le nom de la marque et son identité seront conservés. "Tenor continuera à opérer en tant que marque distincte", explique la directrice de l’ingénierie chez Google, Cathy Edwards.

Tenor en chiffres

Cette start-up, fondée en 2014 par trois Américains (Frank Nawabi, David McIntosh et Erick Hachenburg) est l’un des leaders des GIF sur le web. Tenor, c’est 300 millions d’utilisateurs par mois et 12 milliards de recherches rien qu’en février. La société fait donc mieux que son concurrent Gfycat (130 millions d’utilisateurs/mois) et jeu égal avec Giphy. Tenor est aussi l’application la plus utilisée sur Messenger (Facebook).