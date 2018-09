La nouveauté de l'iPhone, c'est son prix

Tim Cook détaille en ce moment les dernières trouvailles de la marque à la pomme. Apple va ainsi présenter des iPhone plus grands, mais plus chers.

Les aficionados d'Apple sont venus en nombre pour entendre le patron de l'entreprise technologique. Tim Cook a pris la parole vers 19 heures, heure belge, pour sa traditionnelle keynote de rentrée.

Au cœur des discussions: les nouvelles moutures du produit phare de la maque. L'iPhone X à 999 $ a déjà un an. On en sait déjà beaucoup sur le nouveau produit tout droit venu de la Silicon Valley. D'après des informations codées recueillies sur le site internet d'Apple, on ne devrait pas s'attendre à l'annonce d'un nouveau modèle, mais à une série de trois nouveaux iPhone.

"Nous sommes sur le point de livrer notre deux milliardième appareil fonctionnant sous iOS." Tim Cook CEO d'Apple

Le patron d'Apple commence par un chiffre historique. Il ne fait pas référence à celle du titre du groupe de Cupertino, mais à celui de la popularité des produits Apple. Aujourd'hui, la barre des deux milliards de produits équipés de l'iOS d'Apple achetés a été franchie. Tim Cook se félicite également de la popularité des 'Apple Stores', les boutiques officielles de la marque. Selon lui, elles accueillent plus 500 millions de visiteurs par jours.

L'Apple Watch série 4, une montre qui vous veut du bien

Vue en plein écran ©REUTERS

L'Apple Watch, quatrième du genre, prend ses distances avec l'iPhone et endosse encore plus le rôle de véritable auxiliaire de vie.

Le design est neuf, avec un écran 30% plus grand que celui de la série 3. L'iOS est upgradé et le cadran permettra une navigation plus aisée entre les applications

que celui de la série 3. L'iOS est upgradé et le cadran permettra une navigation plus aisée entre les applications La fonction électrocardiogramme de la montre surveille vos données cardiaques. La montre connectée peut, via un capteur dédié, enregistrer un cardiogramme et l'envoyer à votre médecin. Elle est aussi équipée d'un détecteur de chute pour les personnes âgées. Apple a reçu l'approbation de la FDA, la plus haute autorité sanitaire aux Etats-Unis, la Federal and Drug administration

"C'est incroyable, iOS a changé la façon dont nous vivons." Tim Cook CEO d'Apple

Des téléphones plus grands... et plus chers

On les sait déjà grands, très grands et baptisés XS Max, XS et Xr. Cette nouvelle gamme risque de créer des déceptions, car on sait déjà qu'ils n'apporteront que des changements mineurs par rapport à l'iPhone X.

Le groupe de Cupertino, dont la capitalisation boursière a été la première à dépasser les 1.000 milliards de dollars, reste très dépendant de son combiné vedette alors que la demande de smartphones dans le monde a atteint un palier. Pour assurer la croissance de son chiffre d'affaires, Apple a donc misé sur une hausse des tarifs.

Ce qu'on sait déjà sur la nouvelle gamme:

Le nouveau modèle haut de gamme, dont le nom devrait être iPhone XS Max, devrait être doté d'un écran OLED (diode électroluminescente organique) de 6,5 pouces (16,5 cm) sans bordure autour. Les analystes de Wall Street estiment que ce modèle sera commercialisé à 1.049 dollars ou 1.099 dollars, contre 999 dollars pour l'actuel iPhone X en version 64 Go.

Un deuxième modèle équipé d'un écran OLED de 5,8 pouces, probablement baptisé iPhone Xs, serait similaire à l'iPhone X mais avec un processeur plus rapide.

Le troisième modèle, doté d'un écran LCD de 6,1 pouces, dont le nom pourrait être iPhone Xr, intrigue davantage les analystes. La technologie d'écran de ce modèle est la même que celle de l'iPhone 8 sorti l'an dernier, mais physiquement l'iPhone Xr ressemblera davantage à l'iPhone X que l'iPhone 8, qui reprenait lui-même le design de l'iPhone 6 lancé en 2014. Hal Eddins estime que l'iPhone Xr pourrait pousser les utilisateurs équipés de vieux modèles de trois ou quatre ans à renouveler leur combiné en raison de son prix plus bas que les deux nouveaux modèles. Si certains analystes parient sur un prix de 699 dollars pour l'iPhone Xr, Rod Hall, analyste chez Goldman Sachs, estime qu'il sera commercialisé à 849 dollars, ce qui représente une importante hausse tarifaire pour un appareil de milieu de gamme.

Wall Street n'apprécie pas

La keynote, c'est aussi l'occasion pour les marchés de spéculer sur les nouveaux modèles. L'action Apple est très volatile Elle a ouvert légèrement en hausse avant de redescendre sous l'équilibre, lâchant environ 0,80% au moment où Tim Cook a commencé à prendre la parole. Le titre est brièvement parvenu à remonter dans le vert et est aussitôt passer en territoire négatif à deux heures de la fin de la séance à Wall Street pour reperdre plus de 1%.

Et ce n'est pas tout, on attend aussi de Tim Cook, qu'il revienne pendant la Keynote sur les trois sujets brûlants du moment:

La Keynote est à suivre en live et au fur et à mesure de la soirée.