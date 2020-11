Le HuffPost racheté par son concurrent BuzzFeed

"Notre réseau de médias comptera désormais plus d'utilisateurs, passant beaucoup plus de temps avec notre contenu que n'importe lequel de nos pairs."

"Notre réseau de médias comptera désormais plus d'utilisateurs, passant beaucoup plus de temps avec notre contenu que n'importe lequel de nos pairs", s'est félicité Jonah Peretti, CEO et cofondateur, en 2006, de BuzzFeed – ainsi que, un an plus tôt, du Huffington Post.