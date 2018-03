Le créateur de The Voice rachète l'agence de presse ANP

Nouveau changement de propriétaire pour l'agence de presse néerlandaise ANP. Appartenant au groupe Veronica depuis 2010, l'agence, vieille de 84 ans, a été cédée à 100% à la société d'investissements fondée John de Mol, Talpa. Ce dernier, connu pour être "le père de la télé-réalité" avec la création de programmes tels que 'Big Brother', 'Fear Factor' ou plus récemment le télé-crochet 'The Voice', se réjouit de l'opération qui va permettre à son groupe de sauter à pieds joints dans les autoroutes de l'info .

Pour de Mol, il n'y a "pas de marque plus forte que l'ANP" en termes d'informations dans son pays. Le magnat des médias ajoute que son groupe Talpa Network, "qui veut devenir une grande et moderne société cross-média sur le marché néerlandais", aura désormais l'accès à un "large éventail d'informations indépendantes et fiables (...) en ces temps où les 'fake-news' sont à l'ordre du jour".

ANP, à l'image de ses homologues Belga (pour la Belgique) et AFP (pour la France), diffuse des dépêches, des images ou encore des vidéos et des bulletins radio en direction des médias. De plus, l'agence de presse néerlandaise, créée à l'origine par la presse néerlandais, fournit aujourd'hui des services aux entreprises dans le domaine de la distribution et de l'analyse des médias.