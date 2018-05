Le principal fournisseur de programmes pour RTL-TVI est à vendre

Vendre les actifs

" Ma priorité sera de préserver l’emploi ", nous a expliqué le mandataire de justice, sachant qu’à ce stade, selon les informations dont il dispose actuellement, 32 personnes travaillent pour Everlasting. " Ma mission sera de céder les actifs du groupe qui se composent de matériel de production et de licences d’exploitation des différentes émissions " , nous a encore expliqué Nicholas Ouchinsky.

Xavier Debatty, le CEO d’Everlasting, cherchait un repreneur afin de s’y adosser et les discussions en ce sens allaient bon train. D’après nos informations, un candidat se serait déjà montré intéressé et il pourrait bien l’emporter. Le client principal de la maison de production est la chaîne RTL-TVI. Contacté lundi après-midi, Philippe Delusinne, le CEO de RTL Belgique n’a pas souhaité faire de commentaires. "Xavier Debatty m’avait informé qu’il cherchait à s’adosser à un partenaire et je savais que des réorganisations judiciaires étaient en cours", nous a précisé le patron de RTL.