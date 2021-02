Les journalistes de la RTBF s’inquiètent de l’arrivée de LN24 sur Auvio

Dans une communication interne, la société des journalistes (SDJ) de la RTBF estime que la diffusion de LN24 sur la plateforme Auvio entraînerait "une confusion entre les contenus d’information du service public et ceux du média privé d’information en continu. Par cette ouverture d’Auvio, la RTBF engage une concurrence contre productive à nos yeux entre notre rédaction et celle de LN24."

Responsabilité éditoriale et hiérarchie

Enrichir l'offre

Du côté de LN24, on ne désire pas commenter les inquiétudes des journalistes du boulevard Reyers. "Nous ne ferons pas de commentaires à ce stade", déclare Martin Buxant, cofondateur de la chaîne d’information. Dans un communiqué, Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF s'explique: "Nous sommes ravis d’accueillir LN24 sur Auvio dont la vocation est d’être une plateforme ouverte. Ce nouveau partenariat permettra d’enrichir encore notre offre francophone avec un éditeur local. Cela ne remet nullement en cause l’indépendance éditoriale de chaque partenaire dont chaque contenu sera clairement identifié".

Le projet de diffusion de LN24 sur Auvio est possible car les deux chaînes ont la même régie publicitaire (RMB). Ce partenariat a pour but de renforcer l’offre "information" d'Auvio et de permettre à LN24 de toucher un public plus large via la plateforme de diffusion numérique de la RTBF.